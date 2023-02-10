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МИД РФ: Москва будет приветствовать диалог на Южном Кавказе, если на него не будет негативно влиять Запад

МИД РФ: Москва будет приветствовать диалог на Южном Кавказе, если на него не будет негативно влиять Запад Москва будет приветствовать трехсторонний диалог Баку, Еревана и Тбилиси, если он не будет подвержен деструктивному влиянию Запада.
В регионе
10 февраля 2023 г. 15:49
МИД РФ: Москва будет приветствовать диалог на Южном Кавказе, если на него не будет негативно влиять Запад

Москва будет приветствовать трехсторонний диалог Баку, Еревана и Тбилиси, если он не будет подвержен деструктивному влиянию Запада.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что Москва исходит из того, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам, не направлены против третьих стран и учитывают сложившийся баланс сил.

"Если трехсторонний диалог Баку, Ереван, Тбилиси будет способствовать урегулированию противоречий на Южном Кавказе, укреплению стабильности и безопасности, то мы можем это только приветствовать. Если за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана, тогда это совсем другая история", - сказала она.

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Версия на английском языке Russian MFA: Moscow to welcome dialogue in South Caucasus not subject to West's destructive influence
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Qərb Cənubi Qafqazdakı dialoqa mənfi təsir göstərməsə, Moskva bu dialoqu alqışlayacaq”

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