МИД РФ: Милитаризация Западом Армении дестабилизирует Южный Кавказ

Милитаризация Армении западными странами приведет к усилению напряженности в регионе Южного Кавказа.

Милитаризация Армении западными странами приведет к росту напряженности в регионе Южного Кавказа.

Об этом, отвечая на вопрос агентства Report, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вот эти все эксперименты с "западниками" и с "натовцами", они приводят, особенно если речь идет о странах этого региона [Южного Кавказа], они приводят к одному, к обострению конфликта, а не к его урегулированию. Поэтому приобретая, оружие у Запада, возникает вопрос к чему это приведет. Принесет ли это мир в регион, принесет ли это мир той стране, которая все это приобретает, или, наоборот, это станет поводом для дальнейшей эскалации", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ на брифинге в пятницу.