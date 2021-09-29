МИД РФ: Механизмы Совета Европы используют для вмешательства во внутренние дела стран

Совет Европы за 25 лет менялся не в лучшую сторону, механизмы организации используются для вмешательства во внутренние дела государств. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам ч

Совет Европы за 25 лет менялся не в лучшую сторону, механизмы организации используются для вмешательства во внутренние дела государств. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринат Аляутдинов.

"За эти годы мы видели, как страсбургская организация [Совет Европы] менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств", - сказал он, выступая на круглом столе, посвященном 25-летию членства России в Совете Европы.