МИД РФ: Лавров 26 октября примет участие в конференции по безопасности в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября посетит столицу Беларуси.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября посетит столицу Беларуси.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, на следующей неделе в Минске пройдет международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Мероприятие будет проведено в рамках председательства Беларуси в Организации договора о коллективной безопасности.

Зайцев отметил, что Лавров планирует выступить с речью на пленарной сессии форума. Ожидается, что министр ознакомит зарубежных коллег с российскими оценками текущего положения дел в сфере безопасности в Евразии.