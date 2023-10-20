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МИД РФ: Лавров 26 октября примет участие в конференции по безопасности в Минске

МИД РФ: Лавров 26 октября примет участие в конференции по безопасности в Минске Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября посетит столицу Беларуси.
В регионе
20 октября 2023 г. 13:36
МИД РФ: Лавров 26 октября примет участие в конференции по безопасности в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября посетит столицу Беларуси.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, на следующей неделе в Минске пройдет международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Мероприятие будет проведено в рамках председательства Беларуси в Организации договора о коллективной безопасности.

Зайцев отметил, что Лавров планирует выступить с речью на пленарной сессии форума. Ожидается, что министр ознакомит зарубежных коллег с российскими оценками текущего положения дел в сфере безопасности в Евразии.

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Версия на английском языке Lavrov to attend security conference in Minsk

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