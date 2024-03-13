О нас

МИД РФ: Решение Еревана по поводу Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении

МИД РФ: Решение Еревана по поводу Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении Решение Еревана о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении.
В регионе
13 марта 2024 г. 17:15
МИД РФ: Решение Еревана по поводу Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении

Решение Еревана о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан", - заявила Захарова.

Она отметила, что Москва видела комментарии армянского руководства по данной теме: "Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, а по дипломатическим каналам мы ничего не получали. Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian MFA: Yerevan's decision regarding Zvartnots does not meet Armenia's security interests
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: İrəvanın “Zvartnots”la bağlı qərarı Ermənistanın təhlükəsizlik maraqlarına cavab vermir

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi