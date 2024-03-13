МИД РФ: Решение Еревана по поводу Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении

Решение Еревана о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении.

Решение Еревана о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц вряд ли отвечает интересам безопасности Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан", - заявила Захарова.

Она отметила, что Москва видела комментарии армянского руководства по данной теме: "Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, а по дипломатическим каналам мы ничего не получали. Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки".