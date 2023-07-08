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МИД РФ и Армении обсудили процесс подготовки проекта мирного договора между Баку и Ереваном

МИД РФ и Армении обсудили процесс подготовки проекта мирного договора между Баку и Ереваном Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Армении Ваге Геворкян проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
8 июля 2023 г. 14:37
МИД РФ и Армении обсудили процесс подготовки проекта мирного договора между Баку и Ереваном

Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Армении Ваге Геворкян проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров, которые прошли 7 июля, "состоялся подробный обмен мнениями" по данному вопросу.

"Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022", - говорится в заявлении ведомства.

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Версия на английском языке Russian, Armenian Foreign Ministries mull Baku-Yerevan draft peace treaty preparation

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