МИД РФ готовит документ по отзыву ратификации Договора по запрету ядерных испытаний

Требуется внести законопроект в Думу, который отменит ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Требуется внести законопроект в Думу, который отменит ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он заявил, что МИД занимается подготовкой такого законопроекта.

Рябков пояснил, что дератификация ДВЗЯИ необходима, чтобы ситуация в отношении договора была зеркальной с США.

По его словам, Москва рассчитывает, что сигнал РФ с дератификацией ДВЗЯИ будет воспринят Вашингтоном.