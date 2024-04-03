МИД РФ: Экономика Армении понесет ощутимые потери из-за отказа от приема карт "Мир"

Прекращение обслуживания карт "Мир" в Армении свидетельствует о подчинении правительства этой страны давлению со стороны Запада.

Прекращение обслуживания карт "Мир" в Армении свидетельствует о подчинении правительства этой страны давлению со стороны Запада.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

По ее словам, данное действие официального Еревана пагубно повлияет на экономику страны.

"Экономика понесет ощутимые потери. Граждане страны столкнутся с серьезными неудобствами. Работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину. Возможность оплачивать картой потеряют и туристы. В прошлом году, напомню, их число превысило миллион человек. Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении. Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций", - сказала Захарова.

Отметим, что банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир".