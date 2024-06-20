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МИД РФ: До конца года можем открыть генконсульство в Армении

МИД РФ: До конца года можем открыть генконсульство в Армении Москва рассчитывает открыть российское генконсульство в армянском городе Капан в ближайшее время.
В регионе
20 июня 2024 г. 10:42
МИД РФ: До конца года можем открыть генконсульство в Армении

Москва рассчитывает открыть российское генконсульство в армянском городе Капан в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

"Вышли распоряжения по открытию генконсульства в Армении, по открытию на Мальдивах генконсульства. Сейчас в Индонезии на Бали будет открываться генконсульство. В этом направлении сейчас работаем. В общем, это достаточно большая организационно-техническая работа", - отметил замминистра.

На уточняющий вопрос о приблизительных сроках по открытию генконсульства в Армении дипломат указал, что оно ожидается "в ближайшее время". "Мы рассчитываем, что до конца года", - добавил замминистра.

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