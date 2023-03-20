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МИД РФ: Дальнейшее продление зерновой сделки зависит от выполнения ряда условий

МИД РФ: Дальнейшее продление зерновой сделки зависит от выполнения ряда условий Представители Турции, Украины, а также ООН не возражали против пролонгации зерновой сделки на 60 дней вместо 120.
В регионе
20 марта 2023 г. 16:24
МИД РФ: Дальнейшее продление зерновой сделки зависит от выполнения ряда условий

Представители Турции, Украины, а также ООН не возражали против пролонгации зерновой сделки на 60 дней вместо 120.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

Дальнейшее продление соглашение зависит от выполнения сторонами ряда условий.

В МИД сообщили, что решение сократить период очередной пролонгации сделки до 60 дней (то есть до 18 мая) приняли в связи с "отсутствием подвижек в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта".

"Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", - отметили в МИД РФ.

В случае, если по выполнению указанных требований не будет прогресса, РФ приостановит участие в "черноморской инициативе". До сих пор, указали в МИД, выполнялась исключительно "украинская часть" соглашений, российский экспорт сельхозпродукции и удобрений остается заблокированным.

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