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МИД РФ: Cлова замглавы МО Британии говорят о желании Запада настроить Ереван против России

МИД РФ: Cлова замглавы МО Британии говорят о желании Запада настроить Ереван против России Высказывания заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи о поддержке Армении подтверждают стремление Запада превратить эту страну в инструмент против России.
В регионе
11 марта 2024 г. 18:55
МИД РФ: Cлова замглавы МО Британии говорят о желании Запада настроить Ереван против России

Высказывания заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи о поддержке Армении подтверждают стремление Запада превратить эту страну в инструмент против России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД РФ.

"Обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом "исходящих из России угроз". Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе, - указали в дипведомстве. - Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы. Повод ответственным политикам в Ереване серьезно задуматься".

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