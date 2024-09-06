МИД РФ: Члены ОДКБ нацелены на укрепление сотрудничества в рамках ООН

Государства - члены ОДКБ придерживаются созвучных подходов к вопросам повестки ООН и сохраняют нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках всемирной организации.
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"Участники акцентировали потенциал региональной организации в глобальных усилиях по поддержанию мира и безопасности. Особое внимание уделено подключению ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и совершенствованию соответствующей правовой базы, - указали в министерстве. - Консультации подтвердили, что государства - члены ОДКБ придерживаются созвучных подходов к вопросам ооновской повестки, сохраняют готовность к взаимному учету интересов друг друга, нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках всемирной организации".
В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений внешнеполитических ведомств, представители посольств государств-членов, а также руководство Секретариата ОДКБ.