МИД РФ: Члены ОДКБ нацелены на укрепление сотрудничества в рамках ООН

Государства - члены ОДКБ придерживаются созвучных подходов к вопросам повестки ООН и сохраняют нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках всемирной организации.

Государства - члены ОДКБ придерживаются созвучных подходов к вопросам повестки ООН и сохраняют нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках всемирной организации.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших в Москве консультаций представителей стран ОДКБ по вопросам повестки дня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Участники акцентировали потенциал региональной организации в глобальных усилиях по поддержанию мира и безопасности. Особое внимание уделено подключению ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и совершенствованию соответствующей правовой базы, - указали в министерстве. - Консультации подтвердили, что государства - члены ОДКБ придерживаются созвучных подходов к вопросам ооновской повестки, сохраняют готовность к взаимному учету интересов друг друга, нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках всемирной организации".

В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений внешнеполитических ведомств, представители посольств государств-членов, а также руководство Секретариата ОДКБ.