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МИД РФ: Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России

МИД РФ: Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России.
В регионе
16 мая 2023 г. 08:21
МИД РФ: Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России

Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", - сказал замминистра.

По словам Галузина, Россия никому не диктует, каким внешним и внутриполитическим курсом следует двигаться, "когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ". "Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций", - добавил он.

Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.

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Версия на английском языке Some Central Asian countries signal they could join sanctions on Russia - deputy minister
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bir sıra Mərkəzi Asiya ölkələri Qərb sanksiyalarına qoşula bilər”

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