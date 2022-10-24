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МИД РФ: Бесцеремонный подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений

МИД РФ: Бесцеремонный подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений.
В регионе
24 октября 2022 г. 23:15
МИД РФ: Бесцеремонный подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений
Мария Захарова

"Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процессы, происходящие вокруг Армении в контексте нормализации отношений с Азербайджаном.

По ее словам, не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики.

"Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья. Присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции", - подчеркнула М.Захарова.

Она также отметила, что в этом плане продвигаются "наспех состряпанные инициативы", не учитывающие интересы всего населения региона.

"Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. (заявление от 10 ноября - ред.)", - добавила представитель МИД РФ.

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