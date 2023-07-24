МИД РФ: Атака БПЛА на Москву - это акт международного терроризма

Атака беспилотников на Москву - это акт международного терроризма.

Атака беспилотников на Москву - это акт международного терроризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Акт международного терроризма", - сказала она телеканалу RTVI, комментируя инцидент.

Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что "утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы". В ведомстве добавили, что "средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение".

Как уточнили в министерстве, пострадавших нет.