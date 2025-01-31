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МИД РФ: Армянский народ ждет тотальное обнищание после интеграции с ЕС

МИД РФ: Армянский народ ждет тотальное обнищание после интеграции с ЕС Последствием от европейской интеграции Армении может стать тотальное обнищание армянского населения.
В регионе
31 января 2025 г. 13:28
МИД РФ: Армянский народ ждет тотальное обнищание после интеграции с ЕС

Последствием от европейской интеграции Армении может стать тотальное обнищание армянского населения.

Как передает Reprot, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, все это приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Я, например, считаю, что это основное, потому что это просто будет удар не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию. Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию", - сказала дипломат.

Захарова также предрекла падание экспорта армянских товаров на 80%.

При этом заместить товарооборот Еревана с государствами ЕАЭС альтернативными источниками по ее мнение невозможно даже в среднесрочной перспективе: "Некоторые эксперты в Армении утверждают, что Запад, в частности Европейский Союз, якобы готов все оплатить. Вы послушайте, приведите мне пример, когда они все оплачивали. А вот забрать все они умеют и могут, это мы знаем, мы видим эти примеры".

9 января 2025 года правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, сейчас соответствующие документы находятся на обсуждении в парламенте. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistan xalqını Aİ ilə inteqrasiyadan sonra tam yoxsullaşma gözləyir
Версия на английском языке Russia predicts widespread impoverishment for Armenia if it joins EU

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