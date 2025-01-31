МИД РФ: Армянский народ ждет тотальное обнищание после интеграции с ЕС

Последствием от европейской интеграции Армении может стать тотальное обнищание армянского населения.
Как передает Reprot, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, все это приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Я, например, считаю, что это основное, потому что это просто будет удар не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию. Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию", - сказала дипломат.
Захарова также предрекла падание экспорта армянских товаров на 80%.
При этом заместить товарооборот Еревана с государствами ЕАЭС альтернативными источниками по ее мнение невозможно даже в среднесрочной перспективе: "Некоторые эксперты в Армении утверждают, что Запад, в частности Европейский Союз, якобы готов все оплатить. Вы послушайте, приведите мне пример, когда они все оплачивали. А вот забрать все они умеют и могут, это мы знаем, мы видим эти примеры".
9 января 2025 года правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, сейчас соответствующие документы находятся на обсуждении в парламенте. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.