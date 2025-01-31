МИД РФ: Армянский народ ждет тотальное обнищание после интеграции с ЕС

Последствием от европейской интеграции Армении может стать тотальное обнищание армянского населения.

Последствием от европейской интеграции Армении может стать тотальное обнищание армянского населения.

Как передает Reprot, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, все это приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Я, например, считаю, что это основное, потому что это просто будет удар не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию. Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию", - сказала дипломат.

Захарова также предрекла падание экспорта армянских товаров на 80%.

При этом заместить товарооборот Еревана с государствами ЕАЭС альтернативными источниками по ее мнение невозможно даже в среднесрочной перспективе: "Некоторые эксперты в Армении утверждают, что Запад, в частности Европейский Союз, якобы готов все оплатить. Вы послушайте, приведите мне пример, когда они все оплачивали. А вот забрать все они умеют и могут, это мы знаем, мы видим эти примеры".

9 января 2025 года правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, сейчас соответствующие документы находятся на обсуждении в парламенте. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.