МИД РФ: Армения застопорила работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе

Работа по открытие региональных коммуникаций на Южном Кавказе застопорилась ввиду позиции армянских коллег.

Работа по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе застопорилась из-за позиции армянских коллег.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга, отвечая на вопрос Baku.tv.

"Мы знаем, что власти Армении говорили о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета и в рамках равенства и взаимности. Азербайджан, собственно говоря, не отказывался от подобного подхода. Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. К сожалению, сейчас эта работа застопорилась ввиду позиции армянских коллег", - сказала Захарова.