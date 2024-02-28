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МИД РФ: Армения застопорила работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе

МИД РФ: Армения застопорила работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе Работа по открытие региональных коммуникаций на Южном Кавказе застопорилась ввиду позиции армянских коллег.
В регионе
28 февраля 2024 г. 16:29
МИД РФ: Армения застопорила работу по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе

Работа по открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе застопорилась из-за позиции армянских коллег.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга, отвечая на вопрос Baku.tv.

"Мы знаем, что власти Армении говорили о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета и в рамках равенства и взаимности. Азербайджан, собственно говоря, не отказывался от подобного подхода. Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. К сожалению, сейчас эта работа застопорилась ввиду позиции армянских коллег", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry accuses Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Ermənistanı ittiham edib

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