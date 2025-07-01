МИД РФ: Армения берет ориентацию на Запад часто в ущерб своим интересам

Армения берет ориентацию на Запад часто в ущерб своим национальным интересам. В частности это касается отхода от сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения берет ориентацию на Запад часто в ущерб своим национальным интересам. В частности это касается отхода от сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы IV департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

"Ощущаем деструктивное влияние западников в Армении. К нашему глубокому сожалению, в этой южнокавказской республике несильно сопротивляются этим изменениям и продолжают ориентацию на Запад часто в ущерб своим национальным интересам. Конкретный пример - отход Еревана от сотрудничества с ОДКБ", - сказал он.