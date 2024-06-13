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МИД РФ: Армении надо думать о создании безопасности и стабильности в регионе

МИД РФ: Армении надо думать о создании безопасности и стабильности в регионе Еревану надо преодолевать существующие проблемы и работать на привнесение стабильности в регион.
В регионе
13 июня 2024 г. 18:23
МИД РФ: Армении надо думать о создании безопасности и стабильности в регионе

Еревану надо преодолевать существующие проблемы и работать на привнесение стабильности в регион.

Как передает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Для того, чтобы он не остался на обочине у мирового прогресса и развития, сейчас все говорят о многополярности уж кому кому, а именно Южному Кавказу нужно становиться одним из центров этого полицентричного мира", - cказала Захарова.

"Не так давно те же самые армянские нынешние политические деятели говорили о том, что ОДКБ вышло из Армении, просто хочется уточнить, а ОДКБ уже вернулось в Армению, чтобы ей можно было оттуда выйти? Можно сколько угодно заниматься этой словесной эквилибристикой. Это прямо вот совсем недостойно и дешево. Есть стратегические интересы государства, проблемы, с которыми региону, к сожалению, пока еще не удалось распрощаться. Вот о чем нужно думать о безопасности, о стратегическом сотрудничестве, о гражданской инфраструктуре, которая должна создаваться в том числе с опорой на безопасность в этом регионе и стабильность во имя буду будущих поколений", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya XİN: Ermənistan regionda təhlükəsizlik və sabitlik yaratmaq barədə düşünməlidir

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