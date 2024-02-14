МИД: Присоединение Армении к Римскому статуту негативно сказывается на отношениях с РФ

Присоединение Армении к Римскому статуту международного уголовного суда не лучшим образом сказывается на двусторонних отношениях с Россией.

Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не лучшим образом сказывается на двусторонних отношениях с Россией.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

По ее словам, данное решение ставит официальный Ереван перед выбором между диктуемым Западом обязательством по линии МУС с одной стороны и политическим диалогом с Россией, взаимодействием в рамках евразийской интеграции с другой.

"Мы планируем и рассчитываем получить от армянских партнеров соответствующие заверения по двусторонней линии, о чем хорошо известно в Ереване", - добавила Захарова.