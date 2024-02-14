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МИД: Присоединение Армении к Римскому статуту негативно сказывается на отношениях с РФ

МИД: Присоединение Армении к Римскому статуту негативно сказывается на отношениях с РФ Присоединение Армении к Римскому статуту международного уголовного суда не лучшим образом сказывается на двусторонних отношениях с Россией.
В регионе
14 февраля 2024 г. 18:08
МИД: Присоединение Армении к Римскому статуту негативно сказывается на отношениях с РФ
Мария Захарова

Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не лучшим образом сказывается на двусторонних отношениях с Россией.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

По ее словам, данное решение ставит официальный Ереван перед выбором между диктуемым Западом обязательством по линии МУС с одной стороны и политическим диалогом с Россией, взаимодействием в рамках евразийской интеграции с другой.

"Мы планируем и рассчитываем получить от армянских партнеров соответствующие заверения по двусторонней линии, о чем хорошо известно в Ереване", - добавила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın Roma Statutuna qoşulması Rusiya ilə münasibətlərə mənfi təsir göstərir

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