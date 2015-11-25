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    МИД России выразил протест послу Турции из-за сбитого Су-24

    Послу Турции было сделано жесткое представление в связи с инцидентом вокруг российского самолета и заявлен протест

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Послу Турции в России Умид Ярдыму сделано жесткое представление в связи со сбитым Су-24. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в МИД России.

    "Послу Турции было сделано жесткое представление в связи с инцидентом вокруг российского самолета и заявлен протест", — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

    24 ноября  российский  военный самолет Су-24 был сбит ВВС Турции на сирийско-турецкой границе за нарушение воздушного пространства.  Согласно заявлению Минобороны России, один пилот погиб из-за того, что в момент приземления был атакован с земли. Также погиб морпех, участвовавший в спасательной операции на вертолете Ми-8.

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