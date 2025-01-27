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МИД: Послу Молдовы заявили протест из-за высказываний в адрес коллеги из РФ

МИД: Послу Молдовы заявили протест из-за высказываний в адрес коллеги из РФ Посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД России после высказываний в адрес российского дипломата.
В регионе
27 января 2025 г. 16:51
МИД: Послу Молдовы заявили протест из-за высказываний в адрес коллеги из РФ

Посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД России после высказываний в адрес российского дипломата.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Главе дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", - добавили в ведомстве.

К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Молдовы голословных утверждений и "указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов".

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Версия на английском языке Moscow summons Moldovan ambassador over remarks regarding Russian diplomat

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