МИД: Послу Молдовы заявили протест из-за высказываний в адрес коллеги из РФ

Посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД России после высказываний в адрес российского дипломата.

Посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД России после высказываний в адрес российского дипломата.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Главе дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", - добавили в ведомстве.

К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Молдовы голословных утверждений и "указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов".