МИД Пакистана: Исламабад будет всегда находиться рядом с Анкарой

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ МИД Пакистана выступил с критикой американских санкций США против Турции, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Турция является важной составляющей и двигателем мировой экономики. Народ и правительство Пакистана в очередной раз заявляют о своей поддержке Турции в ее стремлении к миру и процветанию. Исламабад будет всегда находиться рядом с Анкарой для достижения этих общих целей", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Пакистана.

В заявлении отмечается, что Пакистан выступает против односторонних санкций в отношении любой страны, так как проблемы необходимо решать путем диалога и доброй воли.

В документе подчеркивается, что Турция играет важную роль в обеспечении регионального мира и стабильности.