МИД Кыргызстана разъяснило, почему страна воздержалась от присоединения к Исламабадской декларации ОЭС

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Кыргызстана разъяснило, почему страна воздержалась от одобрения политических пунктов Исламабадской декларации Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Report со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Кыргызстана.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили, что неприсоединение Кыргызстана к политическим пунктам итогового заявления 13-го саммита ОЭС вызывает вопросы.

МИД КР "с сожалением воспринял" реакцию внешнеполитического ведомства Азербайджана относительно неприсоединения республики к политическим пунктам декларации.

"Считаем, что данное региональное объединение призвано решать прежде всего вопросы экономического характера. Большинство делегаций высказались за то, чтобы не политизировать как саму организацию, так и Исламабадскую декларацию. При этом Кыргызстан не препятствовал принятию декларации, а воздержался от одобрения ее политических пунктов", — отмечают в министерстве.

По сообщению пресс-службы МИД, Кыргызская Республика как на двустороннем уровне с Азербайджаном, так и в многостороннем формате всегда последовательно выступает за мирное урегулирование территориальных споров на основании норм и принципов международного права, в том числе суверенитета, независимости, территориальной целостности каждого государства, с которым установила дипломатические отношения.

Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении отношений с Азербайджаном, равно как и с другими странами ОЭС.