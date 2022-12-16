МИД: Москва позитивно оценивает идею Эрдогана о встрече глав Турции, Сирии и России

Представитель МИД России заявил, что Москва весьма позитивно оценивает предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ",- сказал М. Богданов.
По его словам, Россия сейчас проводит "контакты с сирийскими друзьями".