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МИД: Москва позитивно оценивает идею Эрдогана о встрече глав Турции, Сирии и России

МИД: Москва позитивно оценивает идею Эрдогана о встрече глав Турции, Сирии и России Представитель МИД России заявил, что Москва весьма позитивно оценивает предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ
В регионе
16 декабря 2022 г. 13:29
МИД: Москва позитивно оценивает идею Эрдогана о встрече глав Турции, Сирии и России

Представитель МИД России заявил, что Москва весьма позитивно оценивает предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ",- сказал М. Богданов.

По его словам, Россия сейчас проводит "контакты с сирийскими друзьями".

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