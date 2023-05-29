МИД: Москва нацелена на реализацию всех стратегических проектов с Анкарой

Москва нацелена на реализацию всех экономических проектов с Анкарой, носящих стратегических характер и остающихся важным элементом безопасности региона.

Москва нацелена на реализацию всех экономических проектов с Анкарой, носящих стратегических характер и остающихся важным элементом безопасности региона.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам президентских выборов в Турции.

Он отметил, что Россия и Турция продолжат политический диалог. "Мы будем продолжать наше сотрудничество с Турцией. Нацелены на то, чтобы реализовать все экономические проекты, которые носят стратегический характер. Они взаимовыгодные, являются важным элементом региональной безопасности. Будет продолжаться политический диалог. Естественно, есть и другие сферы, которые выделяют российско-турецкие отношения, - это туризм, связи в области культуры и многие-многие другие", - сказал он.

Все договоренности РФ и Турции, в том числе по реализации проекта газового хаба, носят системный характер, работа идет по плану.

"Хотел бы подчеркнуть, что все договоренности носят системный стратегический характер. Мы над ними работаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне и в соответствии с рабочими планами по каждому такому проекту", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидает ли российская сторона, что после выборов в Турции работа над реализацией проекта газового хаба активизируется.