МИД Молдовы вызвал российского посла в Кишиневе из-за "референдумов"

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав Российской Федерации т.н. "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав Российской Федерации т.н. "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

Как передает Report, об этом говорится в Telegram-канале МИД Молдовы.

"Глава дипломатии Молдовы Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии некоторых территорий Украины", - сообщается в публикации.

В пресс-службе ведомства указали, что МИД Молдовы не будет признавать результаты прошедших "референдумов", а также подтверждает "поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".