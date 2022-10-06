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МИД Молдовы вызвал российского посла в Кишиневе из-за "референдумов"

МИД Молдовы вызвал российского посла в Кишиневе из-за "референдумов" Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав Российской Федерации т.н. "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
В регионе
6 октября 2022 г. 10:37
МИД Молдовы вызвал российского посла в Кишиневе из-за референдумов

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав Российской Федерации т.н. "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

Как передает Report, об этом говорится в Telegram-канале МИД Молдовы.

"Глава дипломатии Молдовы Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии некоторых территорий Украины", - сообщается в публикации.

В пресс-службе ведомства указали, что МИД Молдовы не будет признавать результаты прошедших "референдумов", а также подтверждает "поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".

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Версия на английском языке Moldovan Foreign Ministry summons Russian ambassador over 'referendums'

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