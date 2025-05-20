МИД Литвы: ЕС сегодня начнет подготовку 18-го пакета санкций против России

Европейский Союз должен начать подготовку 18-го пакета санкций против России 20 мая.

Европейский Союз должен начать подготовку 18-го пакета санкций против России 20 мая.

Как передает Report со ссылкой на Independent, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, ЕС, который сегодня принял 17-й пакет антироссийских санкций, должен начать работу над своим 18-м пакетом в тот же день.

"Европа должна разорвать этот замкнутый круг. 18-й пакет санкций должен ударить по России там, где действительно болит - энергетика, сжиженный природный газ, нефть, ядерное топливо и финансовые учреждения должны стать нашими целями", - написал он в соцсети Х.

Отметим, что 17-й пакет ЕС касается почти 200 судов так называемого теневого флота России, которые обвиняют в помощи Москве уклониться от санкций по поставкам сырой нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о подготовке 18-го пакета с дальнейшими жесткими санкциями против России.