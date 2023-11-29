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МИД: Лидеры Ирана и Турции согласовали сроки визита Раиси в Анкару

МИД: Лидеры Ирана и Турции согласовали сроки визита Раиси в Анкару Визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Турцию был отложен из-за проведения заседания Совета безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
В регионе
29 ноября 2023 г. 11:19
МИД: Лидеры Ирана и Турции согласовали сроки визита Раиси в Анкару

Визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Турцию был отложен из-за проведения заседания Совета безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Официальный визит президента Раиси в Анкару был запланирован, однако отложен по причине проведения заседания СБ ООН, которое будет посвящено ситуации в секторе Газа и на которое получили приглашение главы МИД Ирана и Турции. В ходе телефонного разговора президенты двух стран согласились, что запланированный визит состоится через несколько дней и в ходе него стороны обсудят итоги заседания СБ", - заявил Абдоллахиан.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вчера. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее источник в администрации президента Турции сообщил, что запланированный на 28 ноября визит президента Ирана в Анкару отложен.

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