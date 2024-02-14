МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск латышских министров

Внешнеполитическое ведомство Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова в связи с объявлением МВД РФ в розыск некоторых латышских министров.

Внешнеполитическое ведомство Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова в связи с объявлением МВД РФ в розыск некоторых латышских министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"14 февраля 2024 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации Олег Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения", - говорится в документе.