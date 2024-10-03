МИД Кыргызстана: Саммит ОТГ в Бишкеке послужит дальнейшей интеграции

Бишкекский саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 6 ноября этого года, послужит дальнейшему развитию интеграционных процессов между тюркскими странами.

Бишкекский саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 6 ноября этого года, послужит дальнейшему развитию интеграционных процессов между тюркскими странами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

"В этом году Кыргызстан примет председательство в Организации тюркских государств. Мы убеждены, что бишкекский саммит ОТГ, который состоится 6 ноября 2024 года, послужит дальнейшему развитию интеграционных процессов между нашими странами, а взаимоотношения Кыргызстана с тюркоязычными государствами будут и дальше развиваться на основе взаимного доверия и во имя интересов наших народов", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что за прошедшие годы ОТГ прошла путь от начала своего становления и трансформировалась в полноценную международную организацию. Она стала важным региональным объединением с высоким потенциалом в силу исторической, культурной и религиозной общности.

"Министерство иностранных дел Кыргызстана поздравляет государства-члены и государства-наблюдатели Организации тюркских государств (ОТГ) со знаменательной датой - 15-летием подписания Нахчыванского соглашения о создании ОТГ, а также Днем сотрудничества тюркских государств", - отмечается в сообщении.