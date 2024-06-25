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МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан Власти Кыргызстана рекомендовали гражданам республики воздержаться от поездок в Ливан и Израиль.
В регионе
25 июня 2024 г. 08:57
МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

Власти Кыргызстана рекомендовали гражданам республики воздержаться от поездок в Ливан и Израиль.

Как передает Report, об этом говорится в размещенном на официальном сайте кыргызского внешнеполитического ведомства сообщении.

"В связи с эскалацией ситуации на израильско-ливанской границе министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики воздержаться от поездок в эти страны", - отмечается в информации.

В МИД посоветовали соотечественникам, находящимся на территории Израиля и Ливана, "усилить меры собственной безопасности до стабилизации обстановки".

В министерстве напомнили, что для экстренной связи функционируют телефоны горячих линий посольств Киргизии в Кувейте и Турции, по которым кыргызские граждане "в случае необходимости могут обратиться за помощью или консультацией".

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Версия на английском языке Kyrgyzstan issues travel advisory for Israel and Lebanon

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