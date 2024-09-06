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МИД Кыргызстана: Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций

МИД Кыргызстана: Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики.
В регионе
6 сентября 2024 г. 17:47
МИД Кыргызстана: Движение Талибан исключено из списка запрещенных организаций

Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики.

Как передает Report со ссылкой на , об этом говорится в сообщении МИД страны.

В нем говорится о том, что такое решение принято после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны.

"Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе, в целом", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Taliban removed from list of prohibited organizations in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan “Taliban”ı qadağan olunmuş təşkilatlar siyahısından çıxarıb

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