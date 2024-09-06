МИД Кыргызстана: Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций

Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики.

Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики.

Как передает Report со ссылкой на , об этом говорится в сообщении МИД страны.



В нем говорится о том, что такое решение принято после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны.



"Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе, в целом", - сказано в сообщении.