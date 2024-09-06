МИД Кыргызстана: Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций

Движение "Талибан" исключено из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики.
Как передает Report со ссылкой на , об этом говорится в сообщении МИД страны.
В нем говорится о том, что такое решение принято после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны.
"Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе, в целом", - сказано в сообщении.