 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​МИД: конфликт Турции и России носит временный характер

    Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

    Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт Турции и России носит временный характер.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», она также отметила, что на переговорах с госсекретарем США Джоном Керри вопрос отношений России и Турции не поднимался.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивалась в гражданскую войну в Сирии при нанесении авиаударов по позициям террористов.

    «Там есть гражданское противостояние, но к нему операция ВКС не имеет никакого отношения», — заявила Захарова в эфире радио «Свобода».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi