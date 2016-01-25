МИД Китая: Пекин поддерживает предложение Киева о Транскаспийском маршруте

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Китай поддерживает украинское предложение о создании в дополнение к уже существующим транзитным маршрутам Транскаспийского транспортного пути от КНР до Европы через Азербайджан и Казахстан в обход России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Что касается предложения украинской стороны и ряда других стран о прокладывании нового транспортного маршрута, Китай также его поддерживает", - сказала Хуа Чуньин. При этом она отметила важное значение для развития Экономического пояса Шелкового пути уже существующих грузовых железнодорожных маршрутов из Китая в Европу "на базе Транссибирской магистрали и нового евроазиатского трансконтинентального моста".

14 января, Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали в Баку протокол об установлении льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. К середине февраля стороны планируют согласовать единую тарифную политику.

15 января Украина запустила первый экспериментальный рейс по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай из Ильичевского морского порта.