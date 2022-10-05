МИД Казахстана вызовет посла России в стране для разговора

Кандидатура нового украинского посла Украины в Астане находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу", - сказал Смадияров.
По его словам, МИД Казахстана вызовет в среду посла РФ в Казахстане для разговора.
Он отметил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".