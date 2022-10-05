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МИД Казахстана вызовет посла России в стране для разговора

МИД Казахстана вызовет посла России в стране для разговора Кандидатура нового украинского посла Украины в Астане находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В регионе
5 октября 2022 г. 08:58
МИД Казахстана вызовет посла России в стране для разговора

Кандидатура нового украинского посла Украины в Астане находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу", - сказал Смадияров.

По его словам, МИД Казахстана вызовет в среду посла РФ в Казахстане для разговора.

Он отметил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".

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