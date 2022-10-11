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МИД Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников посольства в Киеве

МИД Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников посольства в Киеве Министерство иностранных дел Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников своего посольства в Украине.
В регионе
11 октября 2022 г. 10:05
МИД Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников своего посольства в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная", - сказал он.

При этом Смадияров не уточнил, в какой город планируется эвакуировать дипломатический персонал.

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Версия на английском языке Kazakh Foreign Ministry mulls evacuating embassy staff in Kyiv

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