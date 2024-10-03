МИД Казахстана: ОТГ вносит свой вклад в укрепление мира и устойчивое развитие

Организация тюркских государств (ОТГ) превратилась в авторитетную структуру, стремящейся внести свой вклад в укрепление мира и устойчивое развитие.

Организация тюркских государств (ОТГ) превратилась в авторитетную структуру, стремящейся внести свой вклад в укрепление мира и устойчивое развитие.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

"В этот день 15 лет назад в городе Нахчыване подписано соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который позже был преобразован в Организацию тюркских государств (ОТГ). За относительно короткий по историческим меркам путь ОТГ удалось заявить о себе, как о полноправном и авторитетном субъекте международных отношений, стремящимся внести свой вклад в укрепление мира и устойчивое развитие", - сказано в сообщении.

В МИД также отметили, что тюркская интеграция охватывает широкий спектр сотрудничества, начиная с транзитно-транспортных вопросов, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая внушительным гуманитарным блоком.