МИД Казахстана обнародовал повестку саммита по Каспию

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Стороны согласовали повестку саммита по Каспию, который пройдет в казахстанском Актау 12 августа, в него входит три основных вопроса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Согласованная пятью сторонами повестка дня пятого Каспийского саммита… содержит три основных вопроса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Стороны обсудят правовой статус Каспийского моря, вопросы сотрудничества на Каспии (экономика и транспорт; экология и защита биоресурсов; безопасность), региональную и международную тематики. По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, также запланировано подписание ряда международных документов.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря.