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МИД Казахстана: Готовы возобновить встречи в Астанинском формате по Сирии

МИД Казахстана: Готовы возобновить встречи в Астанинском формате по Сирии Казахстан готов возобновить встречи в Астанинском формате на своей площадке в качестве жеста доброй воли.
В регионе
22 июня 2023 г. 17:05
МИД Казахстана: Готовы возобновить встречи в Астанинском формате по Сирии

Казахстан готов возобновить встречи в Астанинском формате на своей площадке в качестве жеста доброй воли.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД страны.

"В случае, если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ю встречу по Сирии последней, которая проводилась бы в Астане.

Ведомство отмечало, что постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно расценивать как успешный результат усилий Астанинского процесса.

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Версия на английском языке Kazakhstan MFA ready to resume meetings in Astana format on Syria

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