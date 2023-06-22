МИД Казахстана: Готовы возобновить встречи в Астанинском формате по Сирии

Казахстан готов возобновить встречи в Астанинском формате на своей площадке в качестве жеста доброй воли.

Казахстан готов возобновить встречи в Астанинском формате на своей площадке в качестве жеста доброй воли.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД страны.

"В случае, если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ю встречу по Сирии последней, которая проводилась бы в Астане.

Ведомство отмечало, что постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно расценивать как успешный результат усилий Астанинского процесса.