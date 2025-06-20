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МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан С момента эскалации ирано-израильского конфликта из Ирана эвакуированы 187 граждан Казахстана, в том числе 22 - через Азербайджан.
В регионе
20 июня 2025 г. 16:39
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан

С момента эскалации ирано-израильского конфликта из Ирана эвакуированы 187 граждан Казахстана, в том числе 22 - через Азербайджан.

Об этом казахстанскому бюро Report эксклюзивно заявили в МИД Казахстана.

"Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана. В рамках скоординированных мероприятий из Ирана до сих пор эвакуировано 187 граждан Казахстана. При этом через территорию Азербайджана эвакуировано 22 казахстанца, в том числе двое - сегодня", - уточнили в ведомстве.

Из Израиля через Египет эвакуированы 66 казахстанца.

"Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам", - добавили в ведомстве.

В МИДе вновь поблагодарили коллег из Азербайджана, Ирана и других стран в содействии эвакуации граждан Казахстана.

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Версия на английском языке Kazakhstan's Foreign Ministry: 22 Kazakh nationals evacuated from Iran via Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN: 22 qazaxıstanlı İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib

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