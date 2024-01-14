О нас

МИД: Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

МИД: Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью Китая Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.
В регионе
14 января 2024 г. 16:35
МИД: Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

Как передает Report, об этом заявил МИД Казахстана.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - добавили в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN: Tayvanı Çinin ayrılmaz hissəsi hesab edirik

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
ФотоВ Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
9 января 2024 г. 06:16
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37
В Азербайджане завтра пойдет снег
В Азербайджане завтра пойдет снег
11 января 2024 г. 13:00
Обнародована стоимость реализации нового Генплана Баку
Обнародована стоимость реализации нового Генплана Баку
8 января 2024 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi