МИД: Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

Как передает Report , об этом заявил МИД Казахстана.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - добавили в МИД.