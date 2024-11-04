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МИД: Из Ливана в Казахстан вернулся 41 гражданин страны

МИД: Из Ливана в Казахстан вернулся 41 гражданин страны Из Ливана 41 гражданин Казахстана вернулись в страну. Эвакуация была осуществлены через Стамбул и Дубай.
В регионе
4 ноября 2024 г. 09:51
МИД: Из Ливана в Казахстан вернулся 41 гражданин страны

Из Ливана 41 гражданин Казахстана вернулись в страну. Эвакуация была осуществлены через Стамбул и Дубай.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МИД.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии соответствующих государственных органов Казахстана из Ливана были эвакуированы граждане страны и члены их семей", - говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что всего с 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулся 41 человек.

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Версия на английском языке Kazakhstan evacuates 41 citizens from Lebanon

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