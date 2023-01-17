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МИД Италии: Турция может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса

МИД Италии: Турция может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к началу переговоров по Украине, которые, в свою очередь, приведут к прекращению огня и возможному миру.
В регионе
17 января 2023 г. 02:38
МИД Италии: Турция может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса

Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к началу переговоров по Украине, которые, в свою очередь, приведут к прекращению огня и возможному миру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в эфире Radio 1.

"Турция может многое сделать и уже сделала, - сказал итальянский вице-премьер. - Я считаю, что Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к столу переговоров, которые приведут к прекращению огня, а затем и к миру".

Комментируя возможные поставки систем ПВО Киеву, глава МИД вновь отметил наличие технических проблем.

"Мы намерены поддерживать Украину и защищать ее независимость", - добавил Таяни.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya XİN: Türkiyə Ukraynada sülhün əldə olunmasında həlledici rol oynaya bilər

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