МИД: Иранская сторона готова к возобновлению переговоров по СВПД

Иранская сторона готова к возобновлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Иранская сторона готова к возобновлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

"Мы всегда готовы к этому. И если другие стороны также готовы, то считаем, что переговоры состоятся и приведут к результату", - сказал он, отметив, что иранская сторона видит возможности для диалога и понимания.

При этом он подчеркнул, что ядерная программа страны имеет мирный характер.