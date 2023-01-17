МИД Ирана: Ждем объяснений от Сеула после антииранских высказываний президента

Тегеран ожидает объяснений от Сеула после "антииранских высказываний" президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Тегеран ожидает объяснений от Сеула после "антииранских высказываний" президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канаани.

Канаани заявил, что МИД страны изучает комментарии главы Южной Кореи об отношениях между Ираном и ОАЭ как двумя соседями и друзьями и считает их вмешательством в дела Тегерана. Он также отметил, что Иран ожидает от МИД Южной Кореи разъяснений по этому поводу.

В МИД Ирана также подчеркнули, что слова южнокорейского лидера показывают, что он "совершенно не знает об исторических и дружественных отношениях между Ираном и прибрежными государствами Персидского залива, включая ОАЭ".

Ранее, обращаясь к корейским силам, базирующимся в ОАЭ, во время недавней поездки в арабское государство, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль провел параллель между предполагаемой угрозой, исходящей для его страны со стороны Северной Кореи, и угрозой, стоящей перед Абу-Даби со стороны Ирана. Он назвал Иран самой опасной страной для ОАЭ.

Как сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", МИД Южной Кореи сегодня заявило, что недавнее замечание президента об Иране во время его визита в ОАЭ не имеет отношения к связям Сеула с Тегераном. Агентство отмечает, что дипломаты Сеула "явно пытаются предотвратить дипломатический конфликт".