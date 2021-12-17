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МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров по СВПД

МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров по СВПД Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке (СВПД) состоится в пятницу в столице Австрии Вене, стороны формата возобновят переговоры после перерыва.
В регионе
17 декабря 2021 г. 11:35
МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров по СВПД

Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке (СВПД) состоится в пятницу в столице Австрии Вене, стороны формата возобновят переговоры после перерыва.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы МИД Ирана Али Багери.

"После наших консультаций с другими делегациями, которые прошли вчера, я встретился с (представителем ЕС - ред.) Энрике Мора, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и обсудить дальнейшие шаги. Мы добились значительного прогресса на этой неделе. Мы созовем Совместную комиссию сегодня и продолжим переговоры после перерыва в несколько дней", - написал замглавы МИД Ирана в Twitter.

Предыдущее заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров состоялось в Вене 9 декабря, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.

В конце ноября стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД.

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Версия на азербайджанском языке İranın nüvə proqramına dair danışıqlar bərpa edilir
Версия на английском языке Tehran announces resumption of talks on JCPOA

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