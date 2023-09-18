О нас

МИД Ирана заявил о возможности переговоров по отмене санкций на полях ГА ООН

МИД Ирана заявил о возможности переговоров по отмене санкций на полях ГА ООН Присутствие представителей Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке - прекрасная возможность для проведения различных встреч и дискуссий. Однако усилия Ирана по снятию санкций не ограничатся только вопросами Совместного всеобъемлющего плана действий
В регионе
18 сентября 2023 г. 13:07
МИД Ирана заявил о возможности переговоров по отмене санкций на полях ГА ООН

Присутствие представителей Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке - прекрасная возможность для проведения различных встреч и дискуссий. Однако усилия Ирана по снятию санкций не ограничатся только вопросами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции.

"Иран привержен дипломатическим путем для восстановления прав народа. У нас нет никаких препятствий на пути диалога для возвращения всех сторон к ядерной сделке. Кроме усилия для снятия санкций, мы все еще стремимся к их нейтрализации", - отметил он.

Президент Ирана Ибрахим Раиси вчера ночью отправился с визитом в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 78-й сессии ГА ООН.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iranian Foreign Ministry says negotiations possible on lifting of sanctions on sidelines of UN General Assembly

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi