МИД Ирана заявил о возможности переговоров по отмене санкций на полях ГА ООН

Присутствие представителей Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке - прекрасная возможность для проведения различных встреч и дискуссий. Однако усилия Ирана по снятию санкций не ограничатся только вопросами Совместного всеобъемлющего плана действий

Присутствие представителей Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке - прекрасная возможность для проведения различных встреч и дискуссий. Однако усилия Ирана по снятию санкций не ограничатся только вопросами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции.

"Иран привержен дипломатическим путем для восстановления прав народа. У нас нет никаких препятствий на пути диалога для возвращения всех сторон к ядерной сделке. Кроме усилия для снятия санкций, мы все еще стремимся к их нейтрализации", - отметил он.

Президент Ирана Ибрахим Раиси вчера ночью отправился с визитом в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 78-й сессии ГА ООН.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.