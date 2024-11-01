МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Германии из-за закрытия консульств

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Германии в стране в связи с решением германских властей закрыть все три иранских консульства в ФРГ.

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Германии в стране в связи с решением германских властей закрыть все три иранских консульства в ФРГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

"Решение правительства Германии прекратить деятельность консульств Исламской Республики Иран в Германии является неоправданным актом", - сообщили в МИД Ирана, отметив, что это лишает иранских граждан консульских услуг.

Основной функцией иранских консульств во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене является предоставление "необходимых консульских услуг иранцам, проживающим в Германии, и поддержка их интересов в принимающей стране".

Накануне власти Германии поручили закрыть все три консульства Ирана в Германии.