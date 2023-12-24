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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла в среду в Марракеше.
В регионе
24 декабря 2023 г. 21:15
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла в среду в Марракеше.

Как передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство исламской республики, временному поверенному вручена нота протеста, поскольку в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Министры иностранных дел России и арабских стран, принимавшие участие в очередной сессии РАФС, в частности, подчеркнули "поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН".

В сообщении иранского ведомства отмечается, что помощник генерального директора департамента стран Персидского залива "напомнил российскому дипломату о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности, являющихся основными принципами в системе межгосударственных отношений". "Представитель МИД подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые", - указали в ведомстве.

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